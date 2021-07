»Prometnik na železnici je najmočnejši človek na svetu, samo loparček dvigne in že premakne cel vlak!« Tako začne zanimiv niz zgodb, anekdot in opisov številnih eksponatov v Muzeju južne železnice Šentjur domačin, idejni oče, vodja in skrbnik muzeja Mihael Bučar. Obiskovalce pričaka v originalni 70 let stari uniformi železničarskega prometnika, ki so jo nosili v času prejšnje Jugoslavije, in vsakemu izroči vozovnico za potniški vlak na progi Šentjur–Ljubljana še iz prejšnjih časov, ko so bile iz rjavega kartona in majhne kot domino ploščica.

Na ogled v muzej predsedniki vlad in države

»Južna železnica je prišla v Šentjur leta 1846 in je pomembno vplivala na razvoj kraja. Pred njo je imel Šentjur, ki se je včasih imenoval Sveti Jurij, okrog 300 prebivalcev, danes jih ima občina več kot 19.000. Kaj naredi železnica…« razlaga Mihael, ki je bil skoraj četrt stoletja vodja železniške postaje Šentjur, ob kateri stoji muzej z več kot 3000 eksponati, ki predstavlja svojevrstno tehniško prometno dediščino ter opozarja na povezovalno vlogo Slovenije med Dunajem in Trstom.

»Cesar Franc Jožef je 11. junija 1883 obiskal Šentjur, iz že takrat znamenite Rogaške Slatine so ga pripeljali s kočijo, tu pa se je vkrcal na vlak za Dunaj. To je bil velik dogodek. Mnogo ljudi se je zbralo na naši železniški postaji in ga pričakalo. Sprejel ga je takratni župan, zdravnik in skladatelj Gustav Ipavec, ki je Šentjurju županoval celih 30 let. Še na misel mu ni prišlo, da bi cesarja pozdravil v nemščini. Pozdravil ga je v slovenščini. In tudi govor je imel v slovenščini, nato pa mu je še zapel pesem Slovenec sem. Cesar se je hitro poslovil in se povzpel na vlak. A še istega leta je Gustava Ipavca poklical na Dunaj in mu izročil zlati križec s krono ter ga imenoval za svojega svetnika. Vidite, tudi pri tem sta svojo pomembno vlogo odigrali železnica in naša postaja v Šentjurju,« pripoveduje Mihael Bučar, ki ne skriva, da je zaljubljen v železnico in vse, kar sodi zraven.

Mimogrede omeni, da naj bi študiral duhovništvo, a ga je nadučitelj Ivan Rutar v četrtem razredu osnovne šole navdušil za železničarstvo. »Razlagal nam je, kako je videti telefon, in nas peljal na železniško postajo v Štore, kjer nam ga je pokazal v živo. Tam smo videli tudi morsejev aparat, sploh je bilo vse zelo imenitno in takrat sem se odločil, da bom železničar,« se spominja Mihael. Na morsejev aparat v muzeju natipka: »Pozdravljeni, obiskovalci iz Ljubljane.«

Pove, da prihajajo na ogled muzeja iz vse Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Nemčije in drugih držav, pred dnevi so prišli turisti iz Turčije. Pokaže debelo knjigo vtisov, v kateri so zapisi obiskovalcev v mnogih jezikih. »V muzeju je bila tudi že vsa slovenska politika – od predsednikov vlad do predsednikov države pa poslanci in ministri,« pravi. O tem pričajo fotografije na stenah muzeja, posebno ljuba mu je tista, na kateri sta z evropsko poslanko Ljudmilo Novak.