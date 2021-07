Avtorja novega vodnika po najvišjih vrhovih evropskih držav Jože Drab in Andreja Tomšič Drab sta planinca že od mladih nog. Ideja za malce drugačen vodnik se jima je porodila, ko je bila za njima dolga tura na najvišji vrh Švedske. »To je naš prvi takšen vodnik po tujini in nima konkurence. Dejstvo je, da Slovenci radi potujemo in smo željni tako lepo zbranih informacij na enem kupu, da nam jih ni treba iskati po internetu. Ne nazadnje so na teh turah seveda tudi zanimivi opisi doživljanja obeh avtorjev, ki popestrijo običajno podajanje opisa tur pri drugih tovrstnih vodnikih,« meni Jože Drab.

Vodnik vsebuje vse standardne opise, ki so potrebni za to, da boste za izlet ali vzpon čim bolj informirani (izhodišče z dostopom, višinska razlika in čas hoje, morebitne koče ob poti, zemljevidi…), poleg tega vam bodo v pomoč tudi GPS-koordinate najvišje točke in izhodišča. Prav tako sta avtorja v njem popisala nekatera zanimiva srečanja z domačini in izkušnje na potovanjih. »Na najvišji vrh Norveške (Galdhopiggen) vodita dve poti – ena gre z vzhoda prek ledenika, druga pa je daljša in ne vodi čez nevaren ledenik, ampak po južnem grebenu ob njem. Midva sva šla po daljši, ker nisva imela vrvi. Ob 9. uri sva bila prva na vrhu tega dne. Običajno domači planinci in turisti začenjajo turo precej pozno. Kmalu za nama so na vrh prišli štirje Slovaki po krajši poti čez ledenik z vrvjo in nama kar malo razočarano zaupali, da so bili prepričani, da bodo oni prvi ta dan na vrhu. Kar dolgo smo bili na vrhu sami in klepetali z oskrbnikom zavetišča, nato pa so naju Slovaki povabili v navezo in smo skupaj sestopili po krajši poti. Pod vrhom smo srečali prve vzpenjajoče se naveze oziroma prave meganaveze, saj vsak vodnik naveže na dolgo vrv po 40–50 oseb. In takih navez je bilo vsaj šest. Videti je bilo kot pozimi leta 1915 na soški fronti,« sta zanimivo izkušnjo delila zakonca Drab.