Leta 1981 se jim je pridružila Romana Krajnčan (takrat Ogrin), ki je med drugimi odpela pesem Anka Kleptomanka, s katero so leta 1982 nastopili na Slovenski popevki. Skupino sta leta 1983 zapustila Janez Hvale in Romana Krajnčan. Pevsko vlogo je za dobrega pol leta prevzel Dominik Trobentar. Bas kitarist Zdravko Blažič se med drugim spomni, kako je Trobentar zamudil na opatijski festival in je na generalki saksofonist reševal zagato tako, da je žvižgal besedilo. Janez Hvale je leta 1985 ustanovil novo skupino 12. nasprotje, v zasedbi katere se je v naslednjih dvajsetih letih zvrstilo blizu 20 različnih glasbenikov. Novi vokalist 12. nadstropja pa je leta 1984 postal Ivan Hudnik in odpel njihovo največjo uspešnico. »Ta pesem me je zaznamovala, prepoznavajo me predvsem po njej. Osnutek melodije si je zamislil moj pokojni brat Drago, dokončno pa je glasbo postavil Martin Žvelc, ki je poskrbel tudi za aranžma.« Skupina 12. nadstropje je nehala delovati okoli leta 1990, Hudnik se je podal na evropsko turnejo z narodno-zabavnim ansamblom Marela, sedaj pa že 15 let poje pri Ansamblu Franca Miheliča. Občasno ima tudi kakšen samostojen nastop, na katerem Zelenih livad nikoli ne zapoje le enkrat. »Tudi petnajstletnim mulcem je pesem všeč,« je zadovoljen Hudnik.

Izvajalec 12. nadstropje, 1984

Glasba Martin Žvelc

Besedilo Dušan Velkavrh