Zaposleni v nepremičninskih agencijah so se morali lansko pomlad med prvo karanteno zaradi obilice dela med prvimi vrniti na delovna mesta. Že po mesecu dela od doma. Od takrat naprej so bili med redkimi zaposlenimi, ki so tudi med drugo in tretjo karanteno morali prihajati v službo. Povpraševanje po hišah se je namreč že lani začelo hitro povečevati, zdaj pa je dvakrat večje, kot je bilo v tem času v letih 2017, 2018 in 2019.

Povečano povpraševanje vpliva na največjo podražitev hiš v zadnjih sedemnajstih letih. Cena povprečne hiše se je v zadnjih dvanajstih mesecih povišala za 7,3 odstotka in znaša 230.700 funtov, kar je več kot 270.000 evrov. Cena povprečne hiše v Veliki Britaniji je zdaj trideset odstotkov višja, kot je bila leta 2007, ko je stala okoli 177.300 funtov (dobrih 200.000 evrov). Hiše so se najbolj podražile prejšnji mesec, za kar 5,4 odstotka, ker je zadnjega junija vlada ukinila neplačevanje nakupnega davka, ki ga je začasno zamrznila zaradi pandemije. V prvih šestih mesecih so v Veliki Britaniji prodali slabo petino (22 odstotkov) več hiš kot v prvih šestih mesecih leta 2020.

Cene londonskih stanovanj celo padle

Sočasno se je upočasnilo povpraševanje po stanovanjih, katerih cene rastejo veliko počasneje. V zadnjih dvanajstih mesecih so se stanovanja podražila za 1,4 odstotka. V Londonu so se celo pocenila, kar se ni zgodilo že desetletja: za pol odstotka. Nikoli prej ni bilo tako velike razlike v cenah povprečne hiše in povprečnega stanovanja. Vseeno je povpraševanje po vseh nepremičninah višje od ponudbe. V prvi polovici leta 2021 je bilo na otoškem nepremičninskem trgu 25 odstotkov manj hiš in stanovanj, kot jih je bilo v enakem obdobju leta 2020.

Poznavalci pričakujejo in napovedujejo, da se bo ta trend nadaljeval tudi prihodnje leto. Kaj ga žene? V ozadju navala na hiše sta dva glavna razloga. Lanski dve krajši in letošnja dolga stroga karantena, ki je trajala od 5. januarja do 19. maja, so bile veliko znosnejše za ljudi, posebno za družine, zlasti velike, če so živeli v hišah z vrtovi. Medtem ko so se bogataši iz razkošnih mestnih stanovanj hitro preselili v svoje podeželske domove (če jih niso imeli, so jih hitro kupili), so se milijoni Otočanov stiskali v majhnih stanovanjih. Tisti, ki jim zaslužki to omogočajo, se zdaj želijo iz stanovanj preseliti v hiše z vrtovi in iz manjših hiš v večje hiše z več prostora. Pa ne samo zaradi strahu pred ponavljanjem karanten. Dodaten razlog je želja po najmanj enem dodatnem prostoru, saj so milijoni Otočanov med pandemijo delali in še vedno delajo od doma, v kuhinjah in drugih prostorih, ki so jih pogosto morali deliti. O tem poteka obsežna razprava, a vse kaže, da bodo številni tudi po koncu pandemije še vedno delali od doma. Morda ne vse dni v delovnem tednu, verjetno pa večino ali več dni.