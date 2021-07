Mislim svoje mesto: Tuji študenti

Stara hiša na Liechtensteinstrasse 121 v devetem dunajskem okrožju se nahaja v neposredni bližini sežigalnice Spittelau, ki ji je značilno fasado oblikoval Friedensreich Hundertwasser. Poleg nje je bila tedaj fakulteta za ekonomijo, kasneje se je preselila v bližino Pratra. Stanovanje v prvem nadstropju te stare hiše je ob začetku študija najela moja hči, njena cimra je bila Maria, doma iz Tirolske, na Dunaju je študirala medicino. V hišo nasproti se je priselila Rina, ki je obiskovala igralsko akademijo Elfriede Ott, danes si uspešno utira pot med prepoznavne igralke dunajskih gledališč. Dekleta so prijateljice še iz srednješolskih let v Beljaku. Rina je Albanka iz Kosova, njena družina se je v mesto ob avstrijsko-slovenski meji še pred vojno na Balkanu priselila iz Prištine. Nataša je pol leta svojega študija preživela na univerzi v Ohiu in drugo stopnjo študija zaključila v Lizboni. Maria je po diplomi iz medicine pripravništvo opravljala v Šanghaju, Sydneyju, v Švici in se zatem vrnila domov na Tirolsko, danes je kirurginja na kliniki blizu Kitzbühla. V stanovanje na Liechtensteinstrasse 121 pa se je naselil Oama, njegova mama je Avstrijka, njegov oče je na Dunaj prišel iz Gane.