K umiku predloga zakonskih sprememb, ki posegajo v upravljanje zdravstvene blagajne, tako kot v šestih sindikalnih centralah pozivajo tudi delodajalci. »Zahtevali smo umik iz javne razprave in prekinitev postopka, ministra za zdravje Janeza Poklukarja pa smo prosili za pogovor,« nam je potrdila Tatjana Čerin, izvršna direktorica za socialni dialog pri Gospodarski zbornici Slovenije. Čerinova, ki vodi tudi upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ob tem opozarja na skrb zbujajoče razmere v zdravstvu.

Skoraj 84 odstotkov sredstev v zdravstveni blagajni je zbranih s prispevki, je še spomnila Čerinova, državni proračun prispeva le okoli tri odstotke. »Ključni plačniki smo prepričani, da se naša vloga v upravljanju ZZZS in sredstev, ki so zbrana s prispevki, ne sme zmanjšati tako, da ne bi imeli več besede,« je dejala.

»Krčenje avtonomije ZZZS ni v interesu zavarovancev. V tem trenutku so precejšnje težave s čakalnimi dobami oziroma dostopnostjo zdravstvenih storitev,« je izpostavila Čerinova. Ministrstvo za zdravje je reševanju finančnih težav bolnišnic in drugih izvajalcev zdravljenj vedno znova dajalo prednost pred bolniki, opaža naša sogovornica, tako pa so ravnale tudi vlade. »Predlog se mi zdi, kdor koli ga je že pripravljal, neprimeren, slabo napisan in težko izvedljiv. To je pravno skrpucalo,« je dejala.

Preverjanje, ali je bila poraba namenska

Kaj kmalu bo ZZZS kot izvajalec prevzel tudi vlogo pri dolgotrajni oskrbi, dodaja Čerinova. »S tem se odpira še ena blagajna. Ključno je, da bo mogoče vseskozi preverjati, ali so bila zbrana sredstva porabljena namensko,« je opozorila. Če želi ministrstvo za zdravje posegati v obstoječo zakonodajo, je mogoče po njenem to storiti na primernejši način in ob sodelovanju socialnih partnerjev ekonomsko-socialnega sveta.

ZZZS se kot institucija do predloga še ni opredelil. Člani skupščine se bodo na dopisni seji o njem izrekali do 5. avgusta, dokument pa bo v javni obravnavi do 6. avgusta. Obrazložitev sprememb je v zakonskem predlogu neobičajno kratka: poleg »gibke upravne strukture« omenja še približevanje upravljanja sistemu v javnih zdravstvenih zavodih, torej bolnišnicah in zdravstvenih domovih. nk