Na to opozarja tudi profesor ustavnega prava z ljubljanske pravne fakultete Saša Zagorc. Na splošno meni, da je cilj omejevanja okuženih oseb v gostinskih lokalih dopusten, ukrep obveznega preverjanja izpolnjevanja pogojev PCT pa je za dosego tega cilja zelo verjetno skladen z ustavo. Ukrep je po njegovi oceni tudi minimalno invaziven za svobodno gospodarsko pobudo, čeprav je za gostince zelo verjetno časovno zamuden.

A Zagorc ob tem opozarja tudi, da bi morale biti pravice in obveznosti posameznikov – tudi gostincev – primarno urejene z zakonom in ne z odlokom. »V konkretnem primeru že iz odloka, kaj šele zakona, ni razvidno, kako naj bi gostinci uresničevali svoje obveznosti v razmerju do gostov,« je poudaril. »Težava državljanov je, da trenutna vlada ni sposobna spremeniti zakonodaje na način, da bi bili ukrepi sprejeti demokratično, da bi zagotavljali pravno varnost in da bi na jasen način določali pravice in obveznosti, predsednik vlade pa tudi noče odstopiti in s tem odpreti vrat predčasnim volitvam, na katerih bi se lahko oblikovala zadostna večina v DZ.« Javno zdravje in demokratičnost ter pravna država se po njegovih besedah ne izključujejo niti ni med njimi hierarhije. »Drži pa tudi, da je sklicevanje na formalno zakonitost za marsikaterega gostinca zgolj potuha oziroma priročen izgovor, saj tudi sicer ne bi preverjal izpolnjevanja pogojev, ker na primer verjame v teorijo zarote ali kaj drugega,« je prepričan Zagorc.

Posledica vsega tega bo po njegovih ocenah stihijsko preverjanje oziroma nepreverjanje izpolnjevanja pogojev PCT. Povedano drugače: ponekod se bo sistem izvajal, drugod ne, kar pa seveda vpliva na epidemiološke razmere. »Ob nesposobni vladi, nekaterih neodgovornih gostincih, delodajalcih in drugih ponudnikih storitev ter mnogih ignorantskih in egoističnih posameznikih je tovrstna stihija pri zagotavljanju javnega zdravja pot v pogubo, z realnimi posledicami, s katerimi bomo soočeni kaj kmalu,« je še dodal Zagorc. ur