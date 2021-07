Na spodrsljaje pri posredovanju dokumentacije je v zapisu na Facebooku opozoril pisatelj in fizik Sašo Dolenc. Navedel je primer ene od znanstvenic, katere raziskovalni projekt je Agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) v ocenjevanje tujemu recenzentu poslala le v slovenščini, čeprav je znanstvenica dokumentacijo oddala tudi v angleščini. Vloga je bila zaradi tega slabo ocenjena.

A pod njenim zapisom, prav tako na Facebooku, se je pozneje pojavilo še več podobnih pričevanj, nakar se je po pisanju Dolenca izkazalo, da »nikakor ne gre za osamljene napake, ampak za resno sistemsko težavo". »Na Kemijskem inštitutu so denimo iz recenzij razbrali, da je bilo nepopolno ali v slovenščini tujim recenzentom poslanih najmanj 10 njihovih prijavljenih projektov,« je navedel.

To so na Kemijskem inštitutu za STA potrdili. Kot so navedli, je več recenzentov zapisalo, da so v recenzijo dobili samo slovensko verzijo projektne prijave, medtem ko so raziskovalci pravilno oddali tako angleško kot slovensko verzijo. »Pričakujemo, da bodo na agenciji za raziskovalno dejavnost preverili, v katerih primerih se je to zgodilo ter čim prej zagotovili nove recenzije projektov,« so poudarili na inštitutu.

Zavzeli so se za čim prejšnjo rešitev, da ne bi prišlo do dodatnega zamika pri financiranju projektov, od katerih »so odvisni številni raziskovalci«.