Odzvali so se na oglase, jim prek aplikacije whatsapp poslali sporočilo, prek katerega so jih preusmerili na druge platforme. Tam so prodajalci tarče vnesli svoje podatke, med drugim tudi številko bančnega računa, s katero so goljufi nato opravili različne spletne nakupe. Policisti opozarjajo vse, ki po spletu kaj prodajajo ali kupujejo, naj bodo pozorni na prevarante. »Ne klikajte povezav, prilog ali slik iz SMS-sporočil, ki jih niste zahtevali, če prej ne preverite pošiljatelja. Ne hitite, vzemite si čas, preden se odzovete, preverite vse potrebno,« glede spletnih prevarantov svetujejo na policiji.

Opozarjajo še, da nikoli ne odgovarjajte na sporočila, ki zahtevajo vaš PIN, geslo za spletno banko ali kako drugo varnostno poverilnico, seveda pa jim kakršnih koli takih podatkov tudi ne pošiljajte. Če pa mislite, da ste morda odgovorili na kakšno tako lažno predstavljanje ter razkrili svoje bančne informacije, se nujno takoj obrnite na svojo banko. Če ste bili kljub previdnost žrtev spletne prevare, to takoj prijavite policiji. Tovrstni goljufiji s SMS-sporočili z lažnim predstavljanjem v tujini pravijo »smishing«.