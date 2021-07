Tokio že »grozi« rekordu iz Pekinga 2008

Le štiri tekmovalne dni (od sobote do torka) je Slovenija na olimpijskih igrah v Tokiu potrebovala za osvojitev že treh kolajn oziroma kompleta odličij: zlato (kanuist Benjamin Savšek), srebro (judoistka Tina Trstenjak) in bron (kolesar Tadej Pogačar). S tem nadaljuje neverjetno uspešen niz, kajti z nobenih iger v zgodovini samostojne države se še ni vrnila brez odličja. Fantastičen začetek na Japonskem že potrjuje številne domače in mednarodne napovedi, da bo osmi nastop Slovenije od leta 1992 v Barceloni najuspešnejši po beri odličij in da bo zagotovo padel tudi rekordni dosežek (pet) iz Pekinga 2008. Še zlasti ker ima v rokavu še nekaj zelo močnih adutov za vrhunske dosežke, kot so košarkarska reprezentanca, športna plezalka Janja Garnbret, kolesar Primož Roglič, judoistka Anamarija Velenšek, kajakaš Peter Kauzer, atlet Kristjan Čeh, jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol…