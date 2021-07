Čeprav se po veliki zmagi slovenske košarkarske reprezentance ob debiju na olimpijskih igrah proti svetovni podprvakinji Argentini in neverjetni predstavi Luke Dončića prah še ni polegel, je v glavah igralcev že naslednja nasprotnica Japonska, s katero se bodo pomerili jutri ob 6.40 po slovenskem času. Z zmago proti gostiteljici bi si izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića že zagotovila mesto v četrtfinalu in s tem izpolnila primarni cilj. Slovenija bo v obračunu izrazita favoritinja, a pozornost ne bo odveč, saj je Japonska ne nazadnje na pripravljalni tekmi pred začetkom olimpijskega turnirja na kolena spravila Francijo, na prvem obračunu pa morala priznati premoč Španiji.

Schmidt Dončićev navijač

Še preden so se slovenski košarkarji resnično v celoti posvetili Japonski, so uživali v pozornosti, ki so si jo prislužili z resnično izjemno predstavo in zmago proti Argentini. Še posebej je to veljalo za Luko Dončića, ki je za nekaj ur povsem zasenčil druge športnike na olimpijskih igrah. Hvalospevi so namreč kar deževali in jih je bilo mogoče prebirati v vseh svetovnih medijih. Zdelo se je, da je bilo Dončiću ob vsem skupaj na trenutke že kar nekoliko nerodno, a je medijskega cirkusa že dodobra navajen iz lige NBA. Ob tem so zanimivo prigodo izpostavili na spletni strani Mednarodne košarkarske zveze Fiba, kjer so zapisali, da so eni redkih, ki so imeli priložnost pospremiti poraz Luke Dončića. Na enem izmed treningov sta namreč v metih s sredine igrišča tekmovala s Klemnom Prepeličem, ki je bil uspešnejši, kar naj bi Dončića pošteno ujezilo. »To je samo dokaz, kako nerad izgublja. Tudi če gre le za tekmovanje v metih s sredine s prijateljem,« so dodali pri Fibi.

Po veličastni Dončićevi predstavi proti Argentini se je oglasil tudi legendarni brazilski košarkar Oscar Schmidt. Njegov rekord na olimpijskih igrah, ko je dosegel 55 točk, je zvezdnik Dallasa v ponedeljek močno ogrozil, a je Schmidt dejal, da bi bil vesel, če bi ga zrušil. »Sem velik navijač Dončića. Ne samo zaradi njegovih košarkarskih veščin, temveč tudi zaradi njegove strasti pri nastopanju za Slovenijo. Navijam zanj in upam, da podre moj rekord,« je povedal Brazilec.