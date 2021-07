Medtem ko je Michael Jackson leta 2009 umrl zaradi prevelikega odmerka propofola, anestetika, ki mu ga je dal zdravnik, je bil za Princea leta 2016 usoden fetanil, ki ga je jemal zaradi bolečin v kolkih, sumi pa se, da tudi kot rekreativno mamilo. Nobenega torej ni šteti med resne narkomane. Prince naj bi fetanil začel jemati za tem, ko je operacijo kolkov, s katerimi je imel težave, zavrnil zaradi verskega prepričanja. V zrelih letih je postal Jehovova priča, medtem ko je Jackson kot Jehovova priča odrastel. Njegova mama je bila privrženka ločine, ki pa jo je sam zapustil, potem ko so Jehovove priče protestirale proti videu za njegovo skladbo Thriller.

Jacksona in Princea je komercialno nemogoče primerjati, kajti Jackson je bil vsaj dvakratnik Princea v vseh pogledih. Če je Prince prodal skupno 150 milijonov nosilcev zvoka, jih je Jackson 350. Obenem je imel Jackson trinajst prvih mest na ameriški lestvici, Prince pa pet. Pa vendar: če kdo, potem je bil Jacksonov rival Prince, sploh v poznejšem obdobju, okoli leta 2004, ko je bil s 56,5 milijona dolarjev letnega prihodka najbolje plačani glasbenik na svetu. A prav Jackson mu je bil tistega leta le stežka konkurenca, kajti v tistem času je proti njemu potekal drugi sodni proces zaradi obtožb pedofilije. A težave z obtožbami na račun spolnega nasilja je imel pa tudi Prince. Vsaj posthumno, ko je leta 2021 Sinead O'Connor izjavila, da jo je spolno napadel, a mu je pobegnila.

Individualist in ekipni igralec

Oba sta bila iz glasbenih družin. Medtem ko je Jackson izhajal iz družinske zasedbe Jackson 5, je bil Prince potomec jazz pianista in jazz pevke iz Minneapolisa, rodnega mesta Boba Dylana. Odrsko ime je pravzaprav povzel po očetu, ki se je sicer pisal Nelson, a je nastopal kot Prince. In oče Prince je za sina Princea napisal tudi nekaj skladb, kljub temu da je drugi veljal za enega najbolj delovnih ljudi v poslu. Malodane ves čas je preždel v svojem studiu in snemal. Skupaj naj bi napisal blizu tisoč skladb, nekatere, kot so Nothing compares, Manic mondays in I feel for you, pa so bile uspešnice v izvedbi drugih. Bil je izrazit individualist, ki je malodane vse inštrumente za pesmi odigral sam. Na albumu Dirty mind iz leta 1980, ki ga je posnel za tem, ko je pri 19 letih podpisal pogodbo z Warner Records, je odigral sedemindvajset inštrumentov.

Jackson je bil medtem bolj ekipni igralec. Na zanj prelomnem albumu Off the wall iz leta 1979 je zbral ekipo, ki ni mogla zgrešiti. Za producenta je vzel jazzerja Quincyja Jonesa, sicer sošolca Jožeta Privška z glasbene akademije Berkley, med avtorji skladb pa sta se med drugim pojavila tudi Paul McCartney in Stevie Wonder. A Don't stop til you get enough, največja uspešnica z albuma, kot še marsikatera kasneje, je nosila Jacksonovo avtorstvo. Z Off the wall je postal pop ikona. V smokingu, čevljih college in belih nogavicah. Še bolj z albumom Thriller iz leta 1983, ki je s sedemdesetimi milijoni prodanih primerkov najbolje prodajani album vseh časov. Kar sedem skladb z albuma se je na lestvici uvrstilo med deset, Beat it in Billie Jean pa sta bili prvi. To so bili časi, ko mu je Pepsi Cola plačala trinajst milijonov dolarjev za reklamo, pa niso bili edini. To je bil tudi čas, ko je z Lionelom Richiejem soustvaril skladbo We are the world in ko je bil oklican za kralja popa.