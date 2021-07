V vročih poletnih dneh ni boljšega od sveže, nasitne, luštne in hitro pripravljene solate. Je ravno prav lahka, da tekne ob visokih temperaturah in ravno prav hranljiva, da nasiti. S kosom kruha je odličen lahek obrok. Lahko pa jo postrežete tudi kot prilogo oz. spremljavo kakšni drugi jedi.

Ker ne vsebuje občutljivega zelenja, lahko to solato brez težav in skrbi pripravite tudi za vnaprej, saj se čudovito obdrži tudi kak dan ali dva. Za pripravo več dni vnaprej preliv hranite ločeno od ostalih sestavin in jo prelijte z njim pred postrežbo.

Solata je pripravljena v nekaj minutah, če uporabite že predhodno kuhano lečo. Kupite jo lahko v kateri koli večji trgovini. Poleg leče je v solati tudi koruza, ki jo lahko prav tako kupite že kuhano v konzervi, po želji pa jo lahko skuhate tudi doma.

Ta solata ne bi bila tako dobra brez limonovega preliva. Je nežen, ravno pravega okusa in tako osvežilen. Ker vsebuje surov česen, ki je kar močan, količino prilagodite okusu. Namesto surovega uporabite mletega ali pa česen izpustite.

Najprej pa še nekaj idej za jedi z lečo, ki vsebuje veliko beljakovin in so nadvse odličnega okusa:

• Curry z rdečo lečo na belem rižu

• Kremna zelenjavna juha z lečo

• Kremna lečina omaka s polento

• Odlična juha z rdečo lečo in zelenjavom

• Juha z rdečo lečo in začimbami

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/ !