STA je vladno stran pozvala k novemu krogu usklajevanj glede pogodbe o financiranju javne službe za letošnje leto po tistem, ko je upravno sodišče začasno zadržalo vladno uredbo o STA. Agencija je tedaj vladni strani sporočila, da ne more in ne sme podpisati pogodbe z vladnim uradom za komuniciranje (Ukom) v predlagani obliki. Ukom je sicer zahteval takojšen podpis pogodbe.

V agenciji so tedaj predlagali nadaljevanje pogajanj, vlado pa pozvali, naj nemudoma začne financirati STA na podlagi veljavne zakonodaje. Danes od poziva mineva že osmi dan, a STA še vedno ni dobila nobenega odgovora.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, STA ni pristala na zahtevano naglico. Predlagana pogodba bi bila za družbo škodljiva, upravno sodišče pa je tudi zadržalo vladno uredbo, na katero se je pogodba sklicevala. »Škoda, ki bi jo v primeru podpisa takšne pogodbe utrpela STA, se meri v več sto tisoč evrih,« so še opozorili.

Brez odgovora vladne strani ostaja tudi pričakovanje STA, da bo brez vsakršnega pogojevanja še pred začetkom pogovorov o novi vsebini pogodbe nakazan predujem v obljubljeni višini 845.000 evrov. »Čeprav je STA omogočila dostop do želene dokumentacije in vzpostavila ločeno prikazovanje vsebin javne službe na svoji spletni strani, se mrcvarjenje STA torej nadaljuje,« so zapisali.

Kot so dodali, je »ne glede na pravni okvir, ki ureja delovanje STA in navedeno odločitev sodišča, edino dejanje, ki ga je zmogel Ukom v minulem tednu, poteza, s katero je zavrnil tudi plačilo nadomestila STA za junij«.

Direktor STA Bojan Veselinovič je danes predstavnika ustanovitelja vnovič tudi opozoril, da so sklepi nedavne skupščine STA, ki temeljijo na zadržani vladni uredbi, nezakoniti.

STA sicer že 208 dni, torej več kot pol leta, ostaja brez zakonsko predpisanih sredstev za opravljanje javne službe, ki predstavljajo polovico prihodkov agencije.