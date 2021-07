V nedeljo zvečer je v bližini Linza divjala huda nevihta, zaradi katere je na kmetiji mlade družine zmanjkalo elektrike. Gospodar hiše je zato naslednje jutro v sobici poleg garaže priklopil agregat, nato pa šel v službo. Približno dve uri kasneje je sosed generator napolnil z bencinom in ga znova vključil. Da bi prostor prezračil, se ni spomnil, je povedal policistom. Mama in otroka so kmalu zatem odšli preverit stanje naprave, a so zaradi koncentracije ogljikovega monoksida izgubili zavest.

Da je nekaj narobe, je okoli poldneva posumila 75-letna babica, ki živi v istem gospodinjstvu, saj ni slišala ropota, igre in čebljanja otrok. V izvidnico je poslala eno od svojih hčera, saj sama težko hodi. »Videla sem jih ležati na stopnicah. Zaznala sem čuden vonj, zato smo takoj odprli garažna vrata,« je dejala o veliki tragediji.