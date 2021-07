Hrvaško vrhovno sodišče ni objavilo imena obsojenca, a je bilo jasno, da gre za Kanea, ki je junija 2018 po krajšem prepiru s skupino rojakov enega zabodel do smrti, drugega pa hudo ranil. Sodišče je izpostavilo, da je bil Kane obsojen na 17 let zapora zaradi umora in na osem let zaradi poskusa umora, kar so oblikovali v enotno kazen 24 let zapora.

Kot olajšavo so navedli, da je Kane oče mladoletnega otroka. V prid pa mu ni šlo, ker je bil že prej obsojen zaradi tatvin v Združenem Kraljestvu. Med drugim so omenil, da je po umoru spremenil pričesko in poskusil pobegniti iz Hrvaške, a so ga prijeli na splitskem letališču.

Do umora in poskusa umora je prišlo med domnevnim spopadom britanskih mamilarskih tolp, ki so preprodajale prepovedane droge med festivalom elektronske glasbe Hideout. Festivala v Novalji se je takrat udeležilo približno 20.000 obiskovalcev, večina pa jih je prišla iz Velike Britanije.