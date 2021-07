V Washingtonu bo danes s prvimi zaslišanji delo začela preiskovalna komisija predstavniškega doma, ki bo ugotavljala okoliščine januarskega vdora privržencev tedanjega predsednika Donalda Trumpa v kongres med potrjevanjem volilnih rezultatov. Okoli sestave in mandata komisije se že dolgo časa dviga prah, še najbolj pa v zadnjih dneh, ko je demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi zavrnila dva kongresnika, ki ju je hotelo v komisijo imenovati vodstvo republikancev. Kako dolgo bo delala komisija, kaj vse in koga bo zaslišala in preiskovala ter kaj vse ugotavljala, še ni jasno, je pa že zdaj bolj ali manj očitno, da bodo republikanci in demokrati njeno delo in ugotovitve interpretirali vsak po svoje in povsem drugače.

Pelosijeva našla dva republikanca Zapleti s komisijo se vlečejo že mesece. Najprej je v vodo padel predlog, da bi z zakonom ustanovili posebno komisijo neodvisnih strokovnjakov za preiskavo dogodkov 6. januarja, podobno tisti, ki so jo ustanovili za preiskavo terorističnih napadov na ZDA leta 2001. Predlog takšne zakonodaje ni dobil potrebne podpore republikancev v senatu. Zato so demokrati sklenili ustanoviti novo delovno telo – poseben odbor, podoben preiskovalni komisiji – v predstavniškem domu, kjer imajo večino. Pelosijeva je vanj imenovala osem članov. Sedem je demokratov, med njimi oba kongresnika, ki sta vodila proces obeh ustavnih obtožb proti Trumpu, Adam Schiff in Jamie Raskin, kot osmo članico pa je imenovala republikansko kongresnico in ostro nasprotnico Trumpa Liz Cheney, ki so ji v stranki zaradi njenih stališč maja odvzeli vodstveno funkcijo v poslanski skupini. Pelosijeva je odločitev pojasnila s prizadevanjem, da bi komisija delovala nestrankarsko. Republikanci so imeli možnost sami predlagati pet članov komisije in vodja njihove manjšine v predstavniškem domu Kevin McCarthy je to tudi storil. Toda Pelosijeva je dve imeni prejšnji teden zavrnila, rekoč, da bi s svojimi stališči ogrozila verodostojnost preiskave. Gre za kongresnika Jima Jordana in Jima Banksa, ki sta med drugim trdila, da so bile lanske predsedniške volitve nepoštene, in sta glasovala proti potrditvi rezultatov, ob tem pa nakazala, da bosta v preiskavi dala več teže vprašanju pomanjkljive varnosti v kongresu kot temu, kdo stoji za vdorom vanj. Pelosijeva je dejala, da bi bilo imenovanje takšnih oseb v komisijo »smešno«, McCarthy pa ji je odvrnil, da komisija ne bo verodostojna, če bo o njeni sestavi odločala ena oseba. McCarthy je potem umaknil vseh pet imen, Pelosijeva pa je naknadno našla še enega republikanca, ki je kljub nasprotovanju vodstva stranke pripravljen sodelovati v komisiji – gre za kongresnika Adama Kinzingerja, ki je tudi Trumpov kritik. Pelosijeva upa, da bosta dva republikanska člana dovolj za prepričevanje javnosti, da je komisija uravnotežena, vodstvo republikancev oziroma Trumpovi pristaši pa se s tem ne bodo strinjali, kot že kažejo njihove izjave.