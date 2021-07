Dr. Milena Kovač, strokovnjakinja za rejo živali: Prašiči se poškodujejo podobno kot ljudje

Aktivisti so nedavno dvignili veliko prahu z objavo videa, domnevno skrivaj posnetega na farmi prašičev Ljutomerčan v Ljutomeru. Poudarili so, da posnetki s poškodovanimi živalmi prikazujejo popolnoma drugačne pogoje reje od tistih, ki jih prikazuje mesna industrija, in dodali, da obstaja utemeljena bojazen, da preiskovani živinorejski obrat ni edini v Sloveniji, kjer vladajo alarmantne razmere. Dr. Milena Kovač, redna profesorica na katedri za znanosti o rejah živali na ljubljanski biotehniški fakulteti, meni drugače. “Slovenske reje kar dobro sledijo trendom v prašičerejsko razvitih državah,” nam je dejala.