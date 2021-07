Cepilo se je že dobrih 12.000 otrok

V Ljubljani in drugih večjih mestih po Sloveniji se nadaljuje množično cepljenje s cepivi Pfizerja, Moderne in Janssena. V avli UKC Ljubljana bodo brez naročanja cepili samo še do konca tedna, od ponedeljka dalje pa bo cepilni center deloval na novi lokaciji med polikliniko in urgenco.