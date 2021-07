Julijski PMI-kazalniki za območje evra potrjujejo, da se evropsko gospodarstvo še vedno hitro vrača na predpandemične ravni in da se cenovni pritiski še naprej krepijo. Kljub temu lahko pričakujemo, da bo v evropskem gospodarstvu močnejše povišanje vhodnih in izhodnih cen začasno. Povečanje junijskih PMI-kazalnikov je bilo v celoti posledica izboljšanja aktivnosti v storitvenem sektorju. Odčitek nemškega storitvenega PMI je bil tokrat rekorden, saj je število primerov zbolelih za covidom-19 še vedno zelo nizko. Klima v francoskem storitvenem sektorju pa je nekoliko slabša. Raven storitvenega PMI-indeksa je bila v Franciji nižja od pričakovanj, saj število obolelih hitro narašča.

Nemški inštitut Ifo je včeraj objavil indeks poslovnega sentimenta, ki je pri 100,8 točke za mesec julij nekoliko razočaral in pokazal, da se je nemški poslovni sentiment julija nekoliko ohladil predvsem na račun zastojev pri dobavnih verigah. Sektorska razčlenitev pokaže, da se je aktivnost v pridelovalnem, storitvenem in maloprodajam sektorju julija zmanjšala, v gradbeništvu pa se je povečala. Težave v pridelovalnem sektorju so dobro znane in vključujejo pomanjkanje mnogih komponent, vključno s polprevodniki. Podaljšujejo se tudi dobavni roki. Poleg tega se vse več podjetij pritožuje zaradi pomanjkanja kvalificirane delovne sile. Kljub omenjenim težavam bo Nemčija v prvi polovici leta dosegla visoko gospodarsko rast, ki bi jo morala popeljati na predpandemične ravni.

Dolar in ameriške državne obveznice so se v minulem mesecu dni okrepile, kar je tipično deflacijski in ne inflacijski znak. Lahko bi pričakovali, da se bodo v prihodnjih mesecih oziroma v obdobju do koncu leta donosnosti na ameriške državne obveznice začele poviševati na račun dejanske vrnitve povpraševanja s strani ameriških gospodinjstev, ki predstavlja 69 odstotkov ameriške ekonomije. To pa tudi pomeni, da lahko ostanemo pozitivni glede gibanja delniških tečajev za letošnjo drugo polovico leta.

V prihodnjem tednu bodo svoje poslovne izide za drugi letošnji kvartal objavila podjetja Toyota, Eli Lilly, Moderna, Siemens, Sony, Square, HSBC, Allianz, Uber, Deutsche Post, General Motors in Adidas. Ravni nemške in evropske maloprodaje, kitajska inflacija in podatki z ameriškega trga dela pa sodijo med pomembnejše makroekonomske kazalce prihodnjega tedna.