#intervju Benjamin Savšek, zlati slovenski kanuist: Prišel je le vzet tisto, kar mu je še manjkalo

Dolgo je čakal na ta trenutek, ni se vedelo, ali bo ga sploh kdaj doživel, ker je bil že dvakrat v finalu olimpijskih iger, toda obakrat ostal praznih rok. Toda pri Benjaminu Savšku se je udejanjil rek – v tretje gre rado. Po osmem mestu v Londonu in šestem v Riu de Janeiru je za našega najboljšega kanuista na divjih vodah nastopil čas ne le za kolajno, ampak celo za zlato. S tem bo lahko postavil v vitrino še zadnje, kar mu je manjkalo, ker vse drugo je v zadnjih devetih letih že osvojil: cel komplet kolajn s svetovnih prvenstev in še srebro zraven ter zlato in bron z evropskih, če upoštevamo zgolj tiste iz posamične konkurence.