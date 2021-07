Lažne nesreče

Zaradi prijave lažnih prometnih nesreč so kriminalisti ovadili 34 in 40 let stara Koprčana in 48-letnika iz Strunjana. Organizirali in omogočili so lažne nesreče s sodelovanjem še petih osumljenk in štirih osumljencev, fiktivnih lastnikov osebnih avtomobilov, ki so nastopali kot povzročitelji ali udeleženci fiktivnih nesreč. Sumijo jih petih zavarovalniških goljufij, zaradi česar jim grozi od enega do osem let zapora.