Slovenija bi bila lahko globalna zvezda, če bi na MZ, MDDSZ, NIJZ in v Janševem uradu razumeli, kaj so dobili sredi marca lani v e-pošti. Opozorilo na dva globalna problema. Z omejevanjem širjenja se ukvarjajo tisti, ki tega tehnično ne poznajo. Zdravniki. In problem je izdihan zrak okuženih oseb v zaprtih prostorih. Aerosoli. Če bi tedaj ti birokrati skupaj s Ciglerjem Kraljem omogočili ureditev pogojev neustreznih DSO v eni etaži, bi čez tri tedne imeli verodostojne dokaze, da ti ukrepi širjenje preprečujejo. In svetu bi lahko povedali, kaj naj stori: odvajanje zraka. Seveda tega ta vlada ni storila, ker ni ne sposobna niti nima interesa. Večina 2200 smrti v DSO bi bila preprečena, ker bi se zmanjšalo število okuženih. Globalno ocenjujem ob tem, da bi pravilno ukrepanje po svetu število preživelih povečalo na več kot milijon.

Elektronski mediji polnijo prostor s športnimi rezultati, ne z rešitvami, ki rešujejo življenja in ekonomijo. To čredno inteligenco tega časa in prostora, v katerem so tako imenovani strokovnjaki delali strokovne napake brez sankcij in kjer se preganja slehernike zaradi telefoniranja med vožnjo, ne predsednika vlade in ministrov, ki niso preprečili smrti več kot 2200 oseb samo v DSO. Najboljše kazalo tega stanja duha je slika Dodika, ki zadržuje smeh ob slovenski obleki veleposlanika.

Pred leti sem za logotip trgovine z oblačili uporabil misel, ki pravi: Nekatere obleke ne rečejo ničesar, a povedo vse. Ja, nekoč so pozornost zaradi oblek pritegnili športniki iz eksotičnih držav okrog Ekvatorja, ki so imeli ob sebi poslovno oblečene in zakravatane funkcionarje. Zdaj bodo olimpijskega duha – važno je sodelovati in denar zapraviti – vneto širili v tej vladi ter z oblačenjem veleposlanikov dokazali, da imamo tudi na stari celini še nekaj eksotike. Takšne, ki je ne premore niti Prirodoslovni muzej, pač izgubljeni člen v razvoju človeka, mislim, da med krapinskim človekom in tistim iz Potočke Zijalke. Minister za kulturo bi bil zagotovo navdušen, da pride kakšna veleposlanica iz kvote koalicije v ovčji koži okrog pasu in pove, da so vprašanja škodljivega zraka Slovenci obvladali že tedaj. V nasprotju s sedanjim časom, ko je bilo več kot 4400 smrti zaradi covida, so v tej jami, če se prav spomnim, našli samo kosti medveda. Ne ljudi. Evo, dolgoročna strategija te vlade. Razvoj v preteklost. Najsrečnejši v državi so zagotovo organizatorji pustne povorke v Cerknici. Že ob obveznem nošenju mask se jim je izpolnila stoletna želja, da bi bili ljudje v maskah ves čas. In zdaj še vlada našemi naše diplomate. Dobra stran tega je, da na naslednji povorki pustnih šem ne bo jasno, kdo je dejansko iz vlade.

Edini citat, ki mi ob tem sveti v glavi, je misel edinega v državi, ki je zaradi prizadevanja po preprečitvi kršenja ustave z nesmiselnimi ukrepi izgubil službo. Dr. Terška. Njegova lanska dilema: pa kdo je tukaj nor?

Mitja Vilar, Šmarje - Sap