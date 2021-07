Predčasne volitve

Ameriški pisatelj Samuel Langhorne Clemens - Mark Twain je dejal: »Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali!« J. Janša pa ve, da bodo spomladanske volitve pomagale slovenskemu ljudstvu, ne njemu! Zato se jih boji kot hudič križa! Prepovedati jih ne more (čeprav ne upošteva mnenja ne Evropske unije ne našega ustavnega sodišča), bo pa storil vse, da jih ne bo! Ne pozabimo, v izrednih razmerah – tam se on znajde najbolje – pa volitev ni! Edina rešitev za Slovenijo so predčasne volitve! Te bi J. J. težje preprečil. Vedimo: pri za državo in državljane tako škodljivem vladarju je en (morebiten) dober projekt premalo za »konstruktivno« opozicijo! Takega vladarja, tako vlado moramo čim prej zamenjati! Taka zamenjava bi bistveno pretehtala vse (morebitne) dobre škodljivce!