Minimalistična gibanja so bila velikokrat uspešna, vendar na žalost za visoko ceno, ko gre za človeška življenja. Najuspešnejša so bila tista, ki so se upirala represiji brez smrtnih žrtev. Med njimi je tudi ta referendum proti manipulacijam z vodo. Recept za bodočnost ni, da vodo v bližnji prihodnosti zamenja nekaj drugega, saj ciljev s tako mobilizacijsko močjo ni veliko. Toda moč minimalističnega gibanja ni samo v dobrem cilju, ampak v tistem, kar pridobimo na poti do cilja – sreča ob druženju, izgrajevanje zaupanja, prehojena pot, z ramo ob rami in z roko v roki. Nobeno politično izsiljevanje, podkupovanje ali grožnja nima moči skupnosti in tovarištva.

Razumljivo je, da je edini odgovor nesposobne in skorumpirane oblasti/vlade priprava represije ob bednem hlinjenju miru s kužki in mucami na eni strani ter rožljanju z orožjem in nezakonitimi paravojaškimi skupinami na drugi, in vse to javno, da bi državljani popolnoma izgubili pamet. Kako je mogoče, da desnici na oblasti ne pade na misel, da se pravzaprav spravlja na mirne, politično neambiciozne ljudi, s katerimi se ni težko pogovarjati? Kako ne razume, da lahko zmaga samo nekdo, ki brani zadnje, kar je še mogoče vzeti? Kakor koli, ta oblast jih je napravila nepremagljive. Večer v soboto