Vsaka multinacionalka z igračami za otroke, ki da kaj nase, mora potrkati na vrata Hollywooda. Tranzicija s polic veleblagovnic na velika platna je sveti gral. Kar je logično. Ne le da filmi nagovorijo milijone ljudi, takšna reklama je lahko izjemna naložba sama po sebi. Vprašajte podjetje Lego. Danski kralj kock je s štirimi lego filmi od leta 2014 v svetovnih kinoblagajnah zaslužil že krepko čez milijardo dolarjev. Ameriški konglomerat Hasbro pa je s studiem Paramount Pictures iz franšize plastičnih robotkov Transformerjev v poldrugem desetletju naredil petmilijardno uspešnico. Posel z igračami na velikem platnu cveti. Zabavi si zato že lep čas želi pridružiti tudi Mattel.

»Na eni strani imamo deveti del Hitrih in drznih, po drugi strani pa še nobenega filma o naši liniji avtomobilčkov Hot Wheels,« je za New York Times dejal Mattelov generalni direktor Ynon Kreiz. »To se bo spremenilo,« je dodal samozavestno. Franšiza, v kateri avtomobile vozi Vin Diesel, je namreč zaslužila že več kot šest milijard ameriških zelenih bankovcev. Mattel, ki se je preporodil pod taktirko omenjenega ameriško-izraelskega poslovneža, tokrat misli skrajno resno. Pod svojim klobukom skriva kar 13 filmskih idej.

Barbie, He-Man in lokomotivček Tomaž

Med njimi je tudi celovečerec o modni lutki Barbie, ki jo bo igrala Margot Robbie iz filma Volk z Wall Stretta (2013). Da, tiste Scorsesejeve uspešnice, v kateri Leonardo DiCaprio zasluži toliko denarja, da mu ga pomaga tihotapiti celo Katarina Čas. Za nameček pa bo film režirala Greta Gerwig, znana po drami Lady Bird (2017) in predlanski reinterpretaciji klasike Čas deklištva. »To je film tako za oboževalce kot skeptike,« je izlet modne lutke v Hollywood opisala Robbiejeva, ki je tokrat tudi v vlogi producentke. Scenarij pa je Gerwigovi pomagal pisati Noah Baumbach, Američan, ki je zrežiral in spisal odlično ločitveno dramo Marriage Story (2019).

Kaj pa preostalih ducat projektov? Nabor je pester. Mattel pripravlja še akcijski megaspektakel, s katerim bo promoviral linijo mini dirkalnikov Hot Wheels, pa grozljivko o vedeževalski biljardni krogli in recimo kombinacijo igranega in animiranega filma o lokomotivčku Tomažu. Nekaj v stilu družinske detektivke Pokemon: Detektiv Pikachu (2019). Seveda ne manjka niti novi celovečerec o He-Manu, Skeletorju in Gospodarjih vesolja. Prihajata film in serija. Mattel je na velikem platnu stavil na sodelovanje s podjetjem Sony Pictures, na malih zaslonih pa se je medtem spajdašil z Netflixom. »He-Man ima moč,« bomo vriskali, serija je na voljo od 23. julija. Ne manjka niti napoved za film o priljubljeni igri s kartami uno.

Ali bo šlo za kvalitetne filme ali zgolj gigantske, vsebinsko izpraznjene reklame, bomo videli. Podobni predhodni projekti pričajo o tem, da finančna uspešnost ni nujno pogojena z umetniško vrednostjo. Spomnimo se recimo povsem klišejske grozljivke o igralni plošči Ouija (2014), s katero je Hasbro iz petih milijonov pričaral več kot 100 milijonov dolarjev. A generalni direktor Kreiz, ki je na čelu Mattela od leta 2018, pravi, da želi podjetje dodati vrednost tudi v filmskem smislu. Koliko resnice je v teh piarovskih izjavah, bomo še videli. Je pa res, da je Mattelu z novo vizijo poleg Robbiejeve in Gerwigove uspelo pritegniti tudi druga zveneča imena. Na primer kralja akcionerjev Vina Diesla in oskarjevca Toma Hanksa ter Daniela Kaluuyjo.