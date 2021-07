Na območju nekdanje vojašnice na Stari Vrhniki so postavili temeljni kamen enote za dnevno varstvo Vrhnika. Objekt, ki ga bodo zgradili v neposredni bližini doma, bo namenjen zagotavljanju dnevnega varstva dvanajst starejših od 65 let, saj v matičnem domu za to nimajo ustreznih pogojev. Ocenjena vrednost projekta je dobrih milijon evrov in pol, so sporočili iz Doma upokojencev Vrhnika.

Nekaj manj kot polovica oziroma 717.383 evrov bo zagotovljenih iz evropskih sredstev, pridobljenih iz razpisa ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Razliko ocenjene vrednosti projekta bodo v domu zagotovili sami.

Po navedbah doma bo nova enota stala na bližnjem območju nekdanje vojašnice, ki ga je ministrstvo za obrambo s sklepom vlade brezplačno preneslo v upravljanje doma. Na razpisu je bilo za gradnjo projekta izbrano podjetje Gitri, zgraditi pa jo je treba do oktobra prihodnje leto. Z novo enoto bodo starostnikom med drugim omogočili neposredno osebno pomoč in nego.