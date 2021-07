Zaradi nedeljske prometne nesreče avtobusa pri Slavonskem Brodu, v kateri je umrlo deset ljudi, 45 pa je bilo poškodovanih, je bil na Kosovu danes dan žalovanja. »Med spanjem je naenkrat počilo. Ko sem odprl oči, nisem bil več na sedežu. Ljudje so leteli drug čez drugega, sedeži so se trgali. Pred mojimi očmi je neki mladi ženski sedež odtrgal roko. Bil sem ves krvav. Ko sem se malo zbral, sem se začel tipati, premikati, nič me ni bolelo. Ugotovil sem, da nisem poškodovan. Moja prva misel je bila žena. Našel sem jo živo, se je pa pritoževala nad močno bolečino v rami. Potem sem pomagal potnikom ven iz avtobusa. Bilo je zelo težko, ker smo bili prevrnjeni na bok,« je za hrvaške medije povedal Ramo Gaši iz Prištine, eden od preživelih potnikov.

Neprespanost bolj nevarna kot alkohol

Voznik avtobusa, ki je vozil od Frankfurta proti Prištini, je priznal, da je za hip zaspal. Tahograf bo zdaj pokazal hitrost avtobusa, koliko časa je šofer vozil in koliko počival. Pri vožnji sta se sicer izmenjevala dva voznika, po neuradnih podatkih sta se zadnjič zamenjala na Bregani; šofer, ki je šel takrat počivat, je v nesreči umrl. Prometni strokovnjaki zdaj ponovno opozarjajo, kako zelo nevarna sta za vožnjo utrujenost in neprespanost. Bolj kot uporaba telefona ali celo alkohol, je za autoportal.hr povedal strokovnjak Željko Marušić.

»Utrujenost je posledica službenega dela in vzporednega dela na črno. Problem so relacije, kjer gre za kombinacijo prometa v EU in zunaj njega. Predpisi EU določajo maksimalen čas vožnje 4,5 ure in nato 45 minut odmora, največ devet ur dnevno, dvakrat tedensko lahko 10 ur. Tedensko 56 ur, v dveh tednih pa 90 ur. Težko je to ’matematiko’ vključiti v 1852 kilometrov. Neizvedljiva je v 23 do 26 urah, kolikor traja vožnja od Frankfurta do Kosova. Ta linija je za voznike nehumana. Nadzor je do meje EU, potem pa... Zaradi nadzora v Nemčiji vozniki nekaj dni ne vozijo, v dneh ’odmora’ pa opravljajo drugo delo, najpogosteje na črno. Na pot gredo nato na smrt utrujeni,« je komentiral Marušić.