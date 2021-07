Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani so Slovenijo pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) zastopale še dijakinja izobraževalnega centra ERUDIO Lorena Vovk, gimnazijka Šolskega centra Velenje Nina Jakop in dijakinja II. gimnazije Maribor Zarja Doberšek, ki so osvojile bron.

Na mednarodnem biološkem izzivu, ki je nadomestil 32. mednarodno biološko olimpijado in ga je letos gostila Lizbona, je ekipa štirih dijakinj prejšnji ponedeljek uspešno opravila triurni praktično-teoretični preizkus. V sredo pa so se preizkusile še v triurnem teoretičnem testu. Tekmovale so v konkurenci 396 dijakinj in dijakov iz 76 držav. Naslednje leto bo olimpijada v Armeniji.

Dve štiričlanski ekipi dijakinj in dijakov pa sta se udeležili 18. mednarodne lingvistične olimpijade, ki so jo organizirali v latvijskem Ventspilsu. Ekipi sta naloge reševali na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V konkurenci 54 ekip, sestavljenih iz 217 udeležencev iz 34 držav, si je bron priboril dijak I. Gimnazije v Celju Matic Petek, častno omembo pa dijak Gimnazije Koper Jan Malej.

Slovenijo so zastopali še dijak Gimnazije Želimlje Matija Jezeršek, dijakinja in dijak Gimnazije Bežigrad Katja Andolšek in Lenart Dolinar, dijakinja SŠ Slovenska Bistrica Katarina Grilj, dijakinja Gimnazije Nova Gorica Ema Frančeškin in dijakinja Škofijske klasične gimnazije Urška Končar. Ekipi sta se pomerili v šesturnem individualnem preizkusu lingvističnih nalog in ugank ter v štiriurni ekipni tekmi, so še sporočili iz zveze.