V ženskem delu turnirja so v drugem krogu izpadle tri nosilke. Belorusinja Arina Sabalenka, tretja nosilka, je s 4:6, 6:3 in 6:7 (3) morala priznati premoč Hrvatici Donni Vekić. Od šestopostavljene Poljakinje Ige Swiatek je bila s 6:3 in 7:6 (4) boljša Španka Paula Badosa. Belgijka Alison Van Uytvanck pa je s 5:7, 6:3 in 6:0 premagala desetopostavljeno Čehinjo Petro Kvitovo.

Tri nize pa sta za zmago potrebovali četrta in peta nosilka, Ukrajinka Jelina Svitolina in Čehinja Karolina Pliškova. Prva je s 4:6, 6:3 in 6:4 premagala Avstralko Ajlo Tomljanovic, druga pa s 6:3, 6:7 (0) in 6:1 Španko Carlo Suarez Navarro.

Do druge zmage je prišla tudi Japonka Osaka, ki ji je pripadla čast, da na uvodni slovesnosti prižge olimpijski ogenj. Osaka je do prvega brejka prišla v osmi igri, v naslednji ubranila priložnost tekmice za odvzem servisa in dobila prvi niz s 6:3. V drugem pa je proti 50. igralki z lestvice WTA takoj povedla s 4:0 v igrah in potem brez težav osvojila drugi niz s 6:2 in zmagala po 65 minutah igre. Druga igralka sveta se bo za mesto v četrtfinalu pomerila v torek s Čehinjo Marketo Vondroušovo.