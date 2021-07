Ivan Toplak je leta 1951, po petih letih pri Braniku, šel igrat k ljubljanski Olimpiji, od tam pa leta 1954 k Crveni zvezdi, s katero je osvojil štiri naslove državnega prvaka. Za rdeče-bele je v sedmih letih odigral 210 tekem in dosegel kar 144 zadetkov.

Trenersko kariero je začel ravno pri Zvezdi, pozneje je bil predavatelj na univerzi Stanford, vodil pa je tudi vse selekcije Jugoslavije: mlado, olimpijsko ter v letih 1976 in 1977 celo A-reprezentanco. Toplak je leta 1984 v Los Angelesu na olimpijskih igrah do bronaste medalje vodil reprezentanco Jugoslavije, v kateri sta bila tudi Srečko Katanec in Marko Elsner. Po razpadu Jugoslavije je bil še selektor Indonezije.

Njegovo delo, ki ga je nadgradil kot dolgoletni inštruktor Fife, je leta 2000 s posebnim priznanjem nagradila tudi svetovna nogometna zveza. Leta 2010 pa je pri zadnjem slovenskem nogometnem vrhuncu, nastopu na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki, bil častni gost reprezentance pod vodstvom Matjaža Keka. Živel je v Mariboru, kamor se je njegova družina iz Beograda preselila sredi druge svetovne vojne.