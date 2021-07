Medtem ko je bilo preteklo nedeljo v Sloveniji potrjenih le devet okužb s koronavirusom, so jih pristojni včeraj potrdili 22. Delež pozitivnih testov je znašal 3,7 odstotka in je bi nekoliko nižji kot dan pred tem, ko je znašal 4,3 odstotka. V nedeljo so opravili tudi 7823 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR testiranjem.

Trenutno je v državi po ocenah NIJZ aktivnih 850 okužb, sedemdnevno povprečje okužb pa znaša 67. Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za enajst, sedemdnevno povprečje pa se je povečalo za dve okužbi. Povprečje okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je povečalo za eno in znaša 40.

Do danes je bilo po podatkih vlade z enim odmerkom cepljenih 51 odstotkov polnoletnih prebivalcev, z dvema pa 45 odstotkov. Med vsemi prebivalci Slovenije pa je po podatkih NIJZ z enim odmerkom cepljenih 897.072 ljudi, kar znaša 43 odstotkov, z dvema pa 788.973 (37 odstotkov).

Ponudniki blaga in storitev morajo od danes preverjati izpolnjevanje pogojev PCT za potrošnike pred vstopom v gostinske lokale, igralnice in nastanitvene obrate ter pred uporabo žičniških naprav. Da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno v omenjenih prostorih, morajo potrošnike obvestiti s pisnim obvestilom na vidnem mestu.

Inšpektorat v tem mesecu s 1080 nadzori spoštovanja karantene, 45 postopkov še v teku

Zdravstveni inšpektorat je v tem mesecu opravil 1080 nadzorov nad spoštovanjem karantene, pri čemer je 45 postopkov še v teku, pri ostalih pa neskladnosti niso ugotovili, so pojasnili na inšpektoratu. Sicer pa je ministrstvo za zdravje od začetka julija izdalo 387 odločb o karanteni, 9570 ljudi pa je izpolnilo izjavo o karanteni.

Dobršen del karanten na račun visoko tveganih stikov z okuženim je povezan z izbruhoma po prihodu dveh skupin dijakov z maturantskih izletov v Španiji. Do četrtka so pri skupini dolenjskih dijakov, ki so se iz Španije vrnili 3. julija, potrdili 139 okužb, prav tako so potrdili vsaj 90 sekundarnih okužb, torej so se okužili od udeležencev izleta. Poleg tega so epidemiologi prepoznali 474 visoko tveganih stikov znotraj tega izbruha, ki so pristali v karanteni.

Pri skupini gorenjskih dijakov, ki so se iz španskega letovišča Lloret de Mar vrnili 8. julija, pa so do četrtka potrdili 73 okužb z novim koronavirusom. Poleg tega se je od njih okužilo še vsaj 14 oseb, epidemiologi pa so prepoznali 306 visoko tveganih stikov znotraj tega izbruha.

Potem ko se je izvedelo, da se je nekaj povratnikov z omenjenih maturantskih izletov namesto v karanteno odpravilo na počitnikovanje, je zdravstveni inšpektorat prednostno izvajal nadzore nad spoštovanjem karantene oseb iz teh dveh skupin. V petek pa je inšpektorat na vprašanje, koliko kršitev so ugotovili pri spoštovanju karanten maturantov, odgovoril, da ne vodijo evidenc, iz katerih bi bil razviden status kršitelja. Globa za kršitev odločbe o karanteni sicer skladno z zakonom o nalezljivih boleznih znaša od 400 do 4000 evrov.