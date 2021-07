V konfliktu v Afganistanu je v prvi polovici letošnjega leta umrlo 1659 civilistov, še 3254 pa jih je bilo ranjenih. To je 47 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa kaže poročilo misije Združenih narodov (ZN) v Afganistanu (Unama).

Še posebej skrb vzbujajoč je velik porast števila umrlih in ranjenih med civilnim prebivalstvom maja in junija, ko so mednarodne sile začele umik iz Afganistana, talibani pa so sprožili več ofenziv po državi. V teh dveh mesecih je bilo ubitih 783 civilistov, še 1609 pa jih je bilo ranjenih, kar je največ, odkar je Unama začela leta 2009 sistematično beležiti podatke.

ZN so posvarili, da bo brez »bistvenega zmanjšanja nasilja« leto 2021 zahtevalo največ civilnih žrtev v enem letu doslej. Če se bodo intenzivni spopadi preselili še na območje mest, ki so bolj poseljena, bodo posledice za afganistansko civilno prebivalstvo katastrofalne, so še poudarili.

Nasilje v državi se je okrepilo z začetkom umika ameriških in drugih tujih sil iz Afganistana, ki se je začel maja. ZDA so napovedale, da bodo umik končale do konca avgusta. Druge države so se že umaknile.