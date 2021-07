Priljubljena Nataša Adamič in Saša Kostić s svojim pestrim repertoarjem, obvladovanjem vseh glasbenih žanrov in neverjetno energijo na vsakem nastopu poskrbita za nepozabno zabavo, oboževalce pa razveseljujeta tako s slovenskimi zimzelenimi melodijami kot dalmatinskimi in drugimi uspešnicami. In vse to zadnja leta opazijo tudi na uglednih glasbenih festivalih, kamor ju organizatorji vselej radi povabijo.

Potem ko sta se glasbenika na Korčuli letos veselila kar treh nagrad za pesem, pod katero nagrajeno besedilo se podpisuje Vesna Anderlič, pod glasbo in aranžma pa Bojan Šeruga, ju je že čez nekaj dni čakal še en pomemben nastop. Tokrat v Veli Luki, kjer se pripravljajo na obeleženje obletnice smrti znamenitega dalmatinskega pevca Oliverja Dragojevića in kjer sta Saša in Nataša s svojo sproščenostjo in izpiljenim nastopom tako navdušila organizatorje, da so jima za prihodnje poletje ponudili glasbeno sodelovanje v enem od tamkajšnjih hotelov.