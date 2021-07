Šef krščanskodemokratske unije, ki bo na parlamentarne volitve 26. septembra kot kanclerski kandidat obeh strank popeljal tudi bavarsko krščanskosocialno unijo, po včerajšnjem intervjuju za javno televizijo ZDF ni izboljšal vtisa, ki ga njegovi nastopi puščajo pri volilnem telesu in političnih analitikih. Namreč, da je v predvolilnem boju preveč medel, neodločen in da ne zavzema dovolj jasnih stališč.

Da Arminu Laschetu predvolilni boj ne gre najbolj od rok, se je pokazalo že ob nedavnih katastrofalnih poplavah, ki so med drugimi močno prizadele ravno deželo Severno Porenje - Vestfalijo, ki ji stoji na čelu kot ministrski predsednik. 29 mest in okrožij je zajela huda ujma, 47 ljudi je izgubilo življenje.

Tvegana nizka hitrost v spalnem vagonu

Običajno politiki takšne katastrofe izkoristijo sebi v prid, toda Lascheta so v Erftstadtu kamere ujele, kako se je prešerno šalil s svojimi sodelavci, medtem ko je predsednik države Frank Walter Steinmeier le nekaj metrov stran nagovoril žrtve poplav. Laschet se je sicer zatem nekajkrat javno opravičil, prepotoval prizadeta območja po dolgem in počez ter koordiniral pomoč, a ni mogel popraviti slabega prvega vtisa.

Včeraj je imel v televizijskem intervjuju priložnost, da zavzame bolj angažirano stališče do tega, katere ukrepe bo treba sprejeti, da takšne katastrofe ne bodo še bolj pogoste, a jo je zamudil. Na vprašanje, ali bi se morala Nemčija premogu in termoelektrarnam odreči še pred letom 2038 – to mejo so po zahtevnih pogajanjih sprejeli v posebej za ta namen ustanovljeni komisiji, ki svetuje uradu kanclerke – je odgovoril, da se je treba držati dogovorjene časovnice.

Nerodno pri tem je, da je Marcus Söder, šef krščanskih socialistov in tako rekoč njegov podporni partner v predvolilnem boju, resda precej populistično, a po katastrofalni ujmi, ki je prizadela Nemčijo, vseeno učinkovito, ponovil svojo že nekajkrat izrečeno zahtevo, da se je treba od premoga posloviti prej oziroma vsaj okrepiti prizadevanja, da bi se to tudi zgodilo. Söder, ki je proti Laschetu aprila izgubil boj za kanclersko kandidaturo, je glavnemu kandidatu sestrske unije prej ovira kot podpora, tako tudi z zadnjo izjavo, da je treba v naslednjih tednih volilcem pokazati, da se v kanclerjev urad ne bodo pripeljali z »najnižjo hitrostjo v spalnem vagonu«. Očitek, ki je brez dvoma letel na Lascheta.

Slaba predstava Lascheta v predvolilnem boju se že pozna v javnomnenjskih raziskavah. Zadnja, ki jo je včeraj objavil javnomnenjski inštitut Insa za časopis Bild am Sonntag, kaže, da le 23 odstotkov vprašanih njegov odziv na vremensko katastrofo ocenjuje pozitivno, kar je v primerjavi s kanclerko Merklovo, ki ji dober odziv nanjo pripisuje kar 60 odstotkov vprašanih, precej slabo. Še slabše se Laschet odreže pri vprašanju, koga bi volili za kanclerja (če bi bilo mogoče na to funkcijo neposredno voliti), saj bi si prislužil le 15 odstotkov glasov vprašanih.