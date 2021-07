Minuli petek je začela veljati sprememba nadzora nad PCT-pogoji na dogodkih in prireditvah. Zdaj so organizatorji odgovorni za to, da imajo vsi udeleženci ustrezno potrdilo. To pa ni bistveno vplivalo na večerno vzdušje v mestu, saj se je trlo tujih in domačih obiskovalcev različnih koncertov, predstav in projekcij. Od Špice, kjer so mladi vrteli glasbo in plesali na ladjici, do Robbovega vodnjaka, kjer je množica poslušala ulične glasbenike, ki so igrali ikonično poletno pesem zasedbe The Champs. Poslušalci so z užitkom vsake toliko, ko pač pride na vrsto eden in edini verz, glasno zaklicali: »Tekila!« V mestu pa je bilo tudi nekaj zelo odmevnih organiziranih prireditev.

Na Gornjem trgu se je zbiralo vedno več ljudi, da bi prisluhnili ZZ Quartetu skupaj z Imagom Sloveniae. Prijateljici Valentina Šiška in Sara Popović sta bili na sprehodu, in ko sta videli, da se nekaj dogaja, sta se s sladoledom usedli na stopnice bližnje fontane. »Včasih se je več dogajalo, sploh ko je bila glasba v živo. Na Prešercu so bili standup večeri, zmeraj je bilo kaj,« je povedala Valentina Šiška. Ni ji všeč, če je Ljubljana mesto duhov. Na vprašanje, kaj najbolj pogrešata iz predkoronskega časa, je Sara Popović takoj odgovorila: »Muziko! Zagotovo več muzike.« In nato v šali dodala: »Pogrešam tudi to, da bi bila zdaj šest let mlajša.« Okužbe s covidom ju ni strah. »Zdi se mi, da covid ni taka grožnja, da bi morala tako krojiti naša življenja. To je dejansko prostovoljna prisila. Nazadnje bomo morali biti še za to, da bomo šli na kavo, cepljeni,« meni Šiškova.