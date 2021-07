»Še nikoli nas ni bilo toliko odločenih in toliko domoljubov, ki imamo radi Slovenijo. Če je kdo prej spremljal finale olimpijske kolesarske dirke in napore našega Pogačarja, potem ve, da se po medaljo pride v finišu,« je dejal predsednik vlade. »Ko se bomo naslednjič tukaj zbrali, bomo proslavljali naslednjo zmago v zgodovini SDS. Zanjo se bo treba potruditi v finišu,« je še dodal, zbranim pa razložil, da zdaj njihova stranka nima časa za nič drugega kot za vodenje Slovenije. Vse, kar so storili doslej, je bilo v korist Slovenije, vse, kar so storili sodišča in druge nadzorne institucije, so storili samo zato, »da bi bilo delo vlade težje«.

Tako je to v deželi SDS: ali si z nami ali pa škodiš Sloveniji.