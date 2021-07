V zadnjem predkoronskem študijskem letu 2018/2019 so po podatkih Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), kjer razpolagajo s podatki za vso državo, študentje porabili 4.167.730 bonov, v študijskem letu 2020/2021 pa je bilo glede na podatke do konca junija porabljenih kar slaba dva milijona bonov manj.

Po podatkih ŠOS je bilo na vseh lokacijah na območjih univerz v zadnjih dveh študijskih letih unovčenih bistveno manj subvencij. Kljub temu izstopa predvsem Ljubljana, kjer so glede na predlansko leto 2018/2019, ko je bilo porabljenih 2.845.987 bonov, lani unovčili 828.000 bonov manj, letos pa glede na podatke do konca junija kar dober milijon bonov manj kot v prejšnjem študijskem letu.

Upad je viden tudi v Mariboru, kjer so študentje v primerjavi s predlanskim študijskim letom, ko je bilo tam unovčenih 922.988 bonov, lani porabili 281.500 bonov manj. Letos pa so v primerjavi z lani porabili še 413.000 bonov manj. Manj subvencij so porabili tudi v Kopru, kjer so v lanskem študijskem letu porabili 21.000 bonov manj kot predlani (takrat so tam porabili 123.313 bonov), letos pa glede na podatke do konca junija še 59.000 bonov manj kot v letu 2019/2020.

Mnogi ponudniki zaprli dejavnost Upad so pri ŠOS zaznali tudi med ponudniki študentske prehrane. Bistveno manj se jih je namreč prijavilo na razpis in bilo potem tudi izbranih. »Kar nekaj pa je takšnih, ki so zaradi situacije z epidemijo že odpovedali pogodbo in ne ponujajo več obrokov za študente ali pa so zaprli dejavnost,« je za STA povedal svetovalec za področje subvencionirane študentske prehrane Matic Ber pri ŠOS. Lani je tako v Ljubljani študentsko prehrano ponujalo 228 ponudnikov, letos zgolj 186. Do zmanjšanja je prišlo tudi v Mariboru, kjer si lahko študentje subvencioniran obrok privoščijo zgolj na 63 lokacijah, medtem ko je bilo lani to mogoče na 97 lokacijah. Število ponudnikov se je zmanjšalo tudi v Kopru, leta 2020 jih je bilo 17, letos zgolj 13. Zmanjšanje porabe študentskih bonov so za STA potrdili tudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Lani so namreč za subvencije, namenjene študentski prehrani, načrtovali okvirno 11 milijonov evrov, porabljenih pa je bilo zgolj šest milijonov. Tudi za letošnje koledarsko leto pričakujejo podobno realizacijo kot lani. Na vprašanje, ali bodo v prihodnje namenjena subvencijska sredstva prilagajali glede na lanske oziroma letošnje podatke o porabljenih sredstvih, pa so odgovorili, da slednja načrtujejo glede na »povprečno število koristnikov«. »Glede na to, da je to zakonska pravica, vedno izplačamo vse dejansko unovčene subvencije,« so še dodali. sta