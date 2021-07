Že pred skoraj dvema letoma je kalifornijska porota 45-letnega Michaela Gargiula spoznala za krivega umorov dveh žensk in poskusa umora tretje, ki pa ji je uspelo ubežati njegovim smrtonosnim krempljem. Krvoločnega morilca, ki se ga je prijel vzdevek hollywoodski razparač, je sodnik Larry P. Fidler zaradi hudobnih in strašljivih zločinov, kakor jih je opisal sam, pred dnevi obsodil na smrtno kazen. »Kamor koli je šel, sta mu sledila smrt in uničenje,« je dejal sodnik, njegove besede pa je preglasilo glasno hlipanje svojcev žrtev. Posebno pozornost (ameriških) medijev je primer prejel zaradi igralca Ashtona Kutcherja, ki je bil v zvezi z eno od žrtev, z njo pa naj bi se sestal prav na večer njene nasilne smrti.

Gargiulo se je 22-letni Ashley Ellerin, 32-letni Marii Bruno in 26-letni Michelle Murphy, ki ji je iz grozljivega napada uspelo odnesti celo kožo, približal pod krinko šarmantnega, prijaznega, prijateljsko razpoloženega soseda ali mojstra za manjša domača popravila, nato pa jih je zalezoval. Pozneje je vdrl v njihove domove in jih brutalno umoril. Ellerinovo, takrat študentko modnega oblikovanja, je leta 2001 tik pred njenim zmenkom s takrat še ne tako slavnim igralcem Kutcherjem zabodel kar 47-krat. Ta je na sodišču pričal, da je tisti večer malo zamujal. Ko je pozvonil pri vratih, mu ni odgovorila, skozi okno je na tleh videl polito vino. V resnici je bila luža krvi. Dvaintridesetletno Mario, mamo štirih otrok, je do smrti zabodel štiri leta pozneje, pred pobegom ji je odrezal prsi in ji odstranil silikon. Še tri leta pozneje se mu je ponesrečil umor Murphyjeve, ki se ji ga je uspelo ubraniti, na procesu pa je bila glavna priča zoper njega. »Še danes me je na smrt strah noč preživeti sama,« je povedala. »Kako nepravično je, da dejanja enega človeka uničijo toliko življenj,« je spregovorila v joku.

»Nepravična, neupravičena in napačna je kazen, ki ste mi jo dodelili,« se je po razglasitvi sodnikove odločitve razburjal Gargiulo. »Hotel sem se zagovarjati, a mi odvetniki tega niso pustili,« je potožil o kršenju svoje osnovne pravice. Že od aretacije pred več kot desetletjem vztraja pri nedolžnosti. A smrtne kazni ne bodo kmalu izvršili. Prvič zato, ker je v Kaliforniji niso izvedli že petnajst let, poleg tega je sedanji guverner usmrtitve ustavil. Drugič pa zato, ker bodo morilca zdaj predali zvezni državi Illinois, kjer mu bodo sodili še zaradi umora Tricie Pacaccio leta 1993. tak