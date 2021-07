Ljubitelji mode in vrhunske gastronomije so z navdušenjem pozdravili sinergije dveh umetnic, ki sta združili moči in javnosti predstavili nove uniforme osebja Hiše Franko. Modna znamka Benedetti Life, za katero stoji modna oblikovalka Matea Benedetti, je v zadnjih mesecih z nadarjeno grafično oblikovalko Boyan Procenta razvila uniforme za ekipo najboljše ženske kuharice Ane Roš.

Poklon materi naravi

»Tukaj je, nova kolekcija iz ekoloških materialov, kot so les in jabolčna vlakna, z barvitimi potiski, ki jih navdihujejo okoliški travniki in gozdovi. Vse to je ustvarila neverjetno nadarjena slovenska oblikovalka Matea Benedetti,« je na instagramu s ponosom zapisala kuharska mojstrica Ana Roš in napovedala, da bodo kulinarična doživetja v Hiši Franko odslej tudi »modna brv, predstava in poklon tistemu, kar imamo najraje – materi naravi«.

Benedettijeva, ki je inspiracijo za nove uniforme našla še v praproti, metuljih in kačjih pastirjih, je poudarila, da ji je bil navdih za tisk v »vsem, kar predstavlja Anino kuhinjo in njeno filozofijo«, je sporočila na instagramu in se hkrati Roševi zahvalila za zaupanje in pogum, da je lahko za uniforme osebja v restavraciji uporabila trajnostne materiale.