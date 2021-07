Zgodba ibize

Seat ibiza je tisti avtomobil največje španske znamke, na katerega ob njeni omembi pomislimo najprej. Kar ni čudno, saj je ob leonu, ki so ga predstavili leta 1998, edini aktualni Seatov avtomobil, katerega korenine segajo še v prejšnje stoletje in je s tega vidika daleč najstarejši. Ibizo so namreč prvič predstavili na avtomobilskem salonu v Parizu leta 1984, do danes pa se je zvrstilo pet generacij tega priljubljenega malega avtomobila. Prvo so naredili še na osnovi fiata ritmo, medtem ko so pri razvoju motorjev in menjalnikov sodelovali s Porschejem, zato so jo na domačem trgu, na katerem je bila velika uspešnica, oglaševali kot avtomobil z italijanskim dizajnom in nemškimi motorji. Od druge generacije naprej ibiza bazira na platformah koncerna Volkswagen, katerega pomemben del je Seat.