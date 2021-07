Če držijo (in verjamem novinarjem, ki spoštujejo svoj poklic, da preverjajo dejstva), potem nimamo opraviti samo s političnimi razbojniki, temveč tudi ljudmi, ki ščitijo in podpirajo kriminalna dejanja. Na svoj zadnji zapis in konkretno oškodovanje države pri lansiranju brošure Stali smo in obstali nisem zasledil nobenega odziva, modro tiho je vse skupaj – v smislu sprevržene izjave ministra za okolje, da »voda kljub vsemu (referendumu) teče dalje«. Dogajanje v opoziciji je še vedno neorganizirano, neusklajeno, pa je zadnji čas, da se končno oblikuje politika rešitve države iz tega zverinskega primeža! Dogajanje v DeSUS, ki bi lahko v tem trenutku rešil to zavozlano situacijo, je tako, da zdaj dokončno pod novim kompromisarskim vodstvom pelje stranko v politični propad.

Očitno je, da bo morala priti na sceno mladost, ki jo trenutna politika najbolj ogroža, in vzeti po vzorcu referenduma stvari v svoje roke. Mladim je končno vse jasno, človek, ki ima čas presedeti toliko ur na dan pred twitterjem in ki si pogosto privošči luksuzne golf počitnice na Mavriciju, pač ne razmišlja, kako bodo mladi reševali svoje probleme – kot je to tako jasno in nedvoumno povedala ena od pobudnic in soorganizatorica referenduma o zakonu o vodah Nika Kovač. In Nika nima za sabo kupčevanja z orožjem, ne ponarejanja dokumentov, izdajanja lažnivih brezplačnikov, podeljevanja privilegijev in služb nesposobnim (a lojalnim) ter še kupa grdobij. Mladi, ki so izborili zmago na referendumu, imajo vse adute v svojih rokah, predvsem pa imajo v srcu ljubezen do (edine) domovine in samo to šteje.

Jaz mladim verjamem, nimajo kaj izgubiti in takrat je človek najmočnejši!

Na koncu klic vsem vam, ki lahko kaj storite za to Slovenijo, zbudite se, kot so se mladi, zbudite se na RTV (kljub vodstvu, ki vas ustrahuje, da o uspehu referenduma praktično niste govorili), zbudite se policisti (ste v službi naroda, ne politike!), zbudite se sposobni gospodarstveniki in začnite ustvarjati svet po meri ljudi, da bodo imeli možnost sodelovati pri gradnji boljšega sveta. In zbudite se še vsi neodločeni volilci in izpolnite svojo dolžnost do domovine.

Sicer nam bodo zverine zavladale…

Srečo Knafelc, Krvava Peč