Krškopoljski prašiči nekoč prepovedani, zdaj zelo iskani

Krškopoljski prašič je edina ohranjena slovenska avtohtona pasma prašičev. Izvira iz Dolenjske in Štajerske. Reja te pasme je bila nekaj časa celo prepovedana, zdaj pa so zaradi kakovosti mesa ti prašiči zelo iskani. Z različnimi projekti želijo pristojni spodbujati rejo in ohranjati pasmo.