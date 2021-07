Na območju Amstettna v Spodnji Avstriji so morali gasilci reševati več kot sto svatov, saj je poplavilo stavbo, kjer so praznovali poroko.

Na Tirolskem je nevihta s strelami in poplavami gmotno škodo povzročila že v soboto zvečer.

S Solnograškega poročajo o neurju z obilnim deževjem in močnim vetrom, ki je poplavljalo kleti in podiralo drevesa. Ponekod so morali tudi zapreti glavne cestne povezave.

Avstrijski vremenoslovci so do davi zabeležil več kot 85.000 strel, na zahodu države pa je hitrost vetra ponekod dosegla 94 kilometrov na uro.

Za nekatere dele zahodne Avstrije vremenoslovci nove nevihte s silovitim vetrom in močnim dežjem, ponekod točo, napovedujejo tudi za danes popoldne in zvečer.