Afganistanska vlada v boju s talibani uvedla nočno policijsko uro

Afganistanske oblasti so danes v 31 od 34 provinc države uvedle nočno policijsko uro, da bi preprečile širjenje nasilja, ki ga je v zadnjih mesecih sprožila obsežna talibanska ofenziva, je sporočilo notranje ministrstvo. Uporniki so od začetka maja zavzeli ključne mejne prehode in okrožja ter obkrožili glavna mesta več provinc.