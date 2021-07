"Ta dogovor je ključen pri odpiranju poti za podnebno konferenco COP26," je po srečanju dejal italijanski minister za ekološki prehod Roberto Cingolani. Podnebna konferenca COP26 bo novembra v Glasgowu.

Kot je dodal minister, pa so morali iz dokumenta črtati dva od skupaj 60 členov, o katerih niso uspeli doseči dogovora. Tega bodo zdaj poskušali doseči predsedniki vlad in držav skupine G20.

Med drugim se niso uspeli dogovoriti o delu besedila, ki govori o omejitvi globalnega segrevanja na občutno manj kot dve stopinji Celzija oziroma na največ 1,5 stopinje, če je to mogoče.

"Vsi so zavezani zmanjšanju izpustov, vprašanje pa ostaja časovnica. Nekaterim državam grozi, da ekonomsko tega ne bodo zmogle (...). Vsi, od Kitajske do Indije, Rusije in evropskih držav, so se strinjali, da bo prehod na obnovljive vire energije, posebej po pandemiji, orodje za vključujočo in hitro družbenoekonomsko rast, pri tem prehodu pa ne sme nihče ostati zadaj," je dejal Cingolani.

O podnebni konferenci COP26 so v okviru neformalnega zasedanja na Brdu pri Kranju pred nekaj dnevi razpravljali tudi okoljski ministri EU. Na srečanju je predsedujoči podnebni konferenci Alok Sharma poudaril, da bo novembrsko srečanje v Glasgowu ključen trenutek za ves svet.

"Vsi bomo morali dokazati, da smo kos izzivu in da smo na pravi poti, da omejimo povprečen dvig temperatur na 1,5 stopinje Celzija," je dejal Sharma. EU pa bo ključna za doseganje tega cilja, je dodal.