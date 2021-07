Jutri bo večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldne ali zvečer bo v severozahodnih krajih možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno poletno vreme. Na območju Alp bo popoldne in zvečer nastala kakšna vročinska nevihta.

Obeti: V ponedeljek bo večinoma sončno in vroče. Verjetnost neviht bo majhna in omejena predvsem na gorati svet severozahodne Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V torek bo več oblačnosti, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo nastajale plohe in nevihte.