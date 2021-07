Nesreča se je zgodila v petek med 20. uro in 23.53, so danes sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Motorist je peljal po lokalni cesti Žiri - Smrečje, pri odcepu za Hlevni vrh in Svete tri kralje pa zapeljal izven vozišča ter trčil v kamniti propust. Med vožnjo je uporabljal zaščitno čelado.

Policisti postaje prometne policije Ljubljana okoliščine nesreče še preiskujejo, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.