Na avstrijski strani Karavank proti Sloveniji je nastala petkilometrska kolona, predor pa občasno zapirajo.

Zastoji nastajajo tudi na cestah, ki vodijo k mejnim prehodom Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Vinica in Metlika proti Hrvaški.

Na prehodih Gruškovje, Petrina in Vinica vozniki osebnih vozil za izstop iz Slovenije čakajo več kot dve uri, na Jelšanah in Dobovcu pa med eno in dvema urama.

Na prometnoinformacijskem centru potnikom priporočajo, da pred prečkanjem meje pripravijo vse dokumente. Prav tako svetujejo, da vozniki pred odhodom na dopust preverijo svoje vozilo, se na pot odpravijo spočiti in si privoščijo več postankov.