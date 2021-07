Judoistka ljubljanske Olimpije je tekmovanje začela zelo učinkovito in v prvi borbi ugnala nosilko dveh odličij z azijskih iger Yujeong Kang iz Južne Koreje. Tekmica je že pred dvema letoma potrdila, da je nevarna, saj je slovensko reprezentantko premagala v četrtfinalu velike nagrade v Turčiji.

Danes pa je bila uvodna borba povsem v znamenju varovanke Olge Štirba. Korejka je poskusila z nevarnim metom v uvodu, si pridobila prednost, nato pa je prevladovala Štangarjeva in po polovici dvoboja slavila s končnim prijemom v parterju.

"Na začetku je bilo težko, padla sem na vazari, a sem čutila, da imam možnost. Lahko bi se obrnilo tudi drugače, saj bi bila lahko prva napaka usodna, pa mi je to uspelo nadoknaditi, česar sem seveda vesela," je priznala slovenska tekmovalka.

Povsem drug zalogaj je bila vsaj na papirju branilka naslova iz Rio de Janeira in nekdanja svetovna prvakinja 35-letna Argentinka Paula Pareto. Kar 12 let mlajša Ljubljančanka je bila prepričana, da bogate izkušnje tekmice lahko nadomesti z vztrajnostjo in hitrostjo, ki sta na njeni strani.

A slovenska junakinja zadnjih evropskih iger v Minsku, kjer je osvojila bron, je bila nepazljiva v prvem napadu. Nasprotnici je uspel met za vazari že v uvodnih sekundah. Ko pa se je Štangarjeva potem še bolj odprla, imela je sicer lepo priložnost v parterju, pa je to izkušena Južnoameričanka znala kaznovati in predčasno končati dvoboj.

"Njene akcije me niso presenetile. To je olimpijska prvakinja in to so njene močne tehnike. Na žalost ji je takoj uspel met. Meni akcije nato v parterju ni uspelo dokončati. Kasneje so po novi akciji pogledali posnetek in ji dosodili še en vazari, s čimer je bilo borbe hitro konec. Sama sem razočarana nad izidom, ampak kaj naj?" se je po tekmi spraševala Štangarjeva, ki je računala na priložnost z nožnimi tehnikami, ali pa, da bi nasprotnici izsilila kazni.

"Želela sem si vsaj uvrstitev med najboljših osem, a za to je treba premagati eno od najboljših osmih tekmovalk tukaj, kar se danes ni izšlo," je še dejala Štangarjeva. Zdaj jo čaka krajši tekmovalni premor, saj bo šla neposredno po igrah na operacijo kolena, ob odmoru pa bo nekaj več časa lahko namenila tudi študiju na biotehnični fakulteti.

V nedeljo bo v Budokan Areni v Tokiu, ki je pred dvema letoma gostila tudi svetovno prvenstvo, na tatamijih nastopil Adrian Gomboc v kategoriji do 66 kg.